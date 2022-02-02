Украинцы, которые вакцинировались от COVID-19 двумя дозами, смогут потратить средства (тысячу за вакцинацию) не только на лекарства, но и на оплату коммунальных услуг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

При этом дата, когда эта возможность станет доступной для украинцев, пока неизвестна. По словам Шмыгаля, опция оплаты коммунальных еще не подключена к программе.

Напомним, люди 60 лет и старше уже могут потратить средства на лекарства. Известно, что за 9 дней работы нововведения украинцы потратили уже 132 млн грн на приобретение лекарственных средств.

Также действие программы расширят на лиц от 14 лет и добавят новые услуги и товары в перечень. К примеру, подростки смогут потратить деньги на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

С начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое. В настоящее время в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с коронавирусом или подозрение на него.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.