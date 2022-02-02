Промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал вероятную дату боя Усик-Джошуа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН". Красюк заявил, что реванш между Усиком и Джошуа может состояться в конце мая или начале июня. "Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятных дата и три вероятных места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций", – сказал промоутер Усика. Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в своем интервью FightHype сказал, что бой Усика против Джошуа состоится в июне. Что известно о бое Усик – Джошуа Британское издание The Telegraph отмечает, что Энтони Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в 15 млн. фунтов и отказаться от боя против Александра Усика. Команда Александра Усика уже ведет переговоры о следующем бое с Тайсоном Фьюри. "Такая вероятность есть. Такой бой обсуждается с ноября. Но пока нет окончательной позиции, потому что продолжаются переговоры", – уточнил промоутер Усика Александр Красюк. Но Энтони Джошуа все же отказался от денег и хочет провести чемпионское сражение против Александра Усика. Напомним, что Энтони Джошуа в сентябре уступил Александру Усику и потерял чемпионские пояса по версии WBA, IBF, WBO и IBO. С тех пор велись переговоры о реванше. По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джошуа активировал пункт в контракте о бое-реванше: "Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второе его сражение с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру". Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три возможных даты и три возможных места проведения. Промоутер не может отойти от этих трёх опций. -revanshu-dzhoshua-novini-boksu_n1857324Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три возможных даты и три возможных места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. -dzhoshua-novini-boksu_n1857324 Напомним, что завтра 3 февраля Александр Усик может дебютировать за футбольный клуб "Полесье" Житомир.