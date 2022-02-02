В Киеве известный магазин одежды украинских дизайнеров начал продавать серьги с советской символикой, запрещенной на территории Украины. Украшение продается на сайте магазина за 19999 гривен. На фото представлены модели, на которых висят серьги желтого цвета, напоминающие герб СССР. Вместо серпа и молота в центре находится пятиконечная звезда, а ниже видно название бренда.

Скриншот из bren.ua

Фото: instagram.com/bren.ua На Instagram-странице магазина пользователи сети выразили удивление, зачем делать такие серьги. Стыд; Кроме того, что это советская символика, никто не замечает, что это откровенно какая-то сувенирная безвкусица? Это возмутительно; Совсем е**улись. Нормальный же бренд был. А версия со свастикой будет? Напомним, в Киеве на проспекте Романа Шухевича в магазине обнаружили мячи, выполненные с использованием российской символики. На мячах изображен русский флаг, а также нанесены надписи "Russia". Мы также писали о том, что в Одессе задержан мужчина, который разгуливал по городу в футболке с коммунистической символикой. При этом он заявил, что его футболка не запрещена законом. "Моя футболка не запрещена в этой стране. Я гражданин Украины. Я по национальности белорус. Мама у меня украинка", – отметил задержанный.