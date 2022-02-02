Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко снялся в фильме "Лучшие выходные". Его появление на экране отметилось овациями во время премьеры в кинотеатре "Киевская Русь". Об этом на своей странице в Facebook эксперт Светлана Кушнир и выложила видео из кинозала. "Виталий Кличко сорвал овации в кинотеатре "Киевская Русь" во время премьеры украинского фильма "Лучшие выходные". Он появляется там в небольшой роли. Момент получился забавный и яркий", — написала Кушнир. Она отметила, что реакция зрителей свидетельствует об их отношении к политику. "По моему мнению, такая положительная реакция зрителей наилучшим образом демонстрирует хорошее отношение людей к нему", — подытожила Кушнир. Лента "Лучшие выходные" с участием Виталия Кличко выйдет в прокате 2 февраля. Фильм является украинским проектом совместного производства FILM.UA GROUP и Atlas Weekend, съемки проходили в Киеве и на фестивале. Премьера фильма прошла 1 февраля в кинотеатре "Киевская Русь".