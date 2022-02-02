2 февраля в Киеве на улице Владимирской в районе здания Службы безопасности Украины произошла стрельба. В результате происшествия был ранен мужчина.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap.

«Стрельба с автомата в центре Киева. Только что возле обменника криптовалюты ранили мужчину – ветерана АТО Алексея Середюка», – говорится в сообщении.

Инцидент «Сегодня» прокомментировали представители полиции Шевченковского района:

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции. Задержано 10 человек, которые участвовали в данном конфликте. Их доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики».

https://www.youtube.com/watch?v=wInZfG-wTgk&t=4s

Напомним, 25 января в этом же районе — возле СБУ — уже была стрельба.

19-летний солдат-срочник Денис Намесник, который пострадал при стрельбе в Днепре, пришел в сознание и вспомнил ото трагический день.