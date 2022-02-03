Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину. По его словам, санкции будут введены автоматически при нападении РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standart. "Мы собираем правильный пакет экономических санкций, он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров, что если и когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически" , – заявил Джонсон. Премьер Британии подчеркнул, что правительство изменило закон о введении санкций. "Мы изменили закон таким образом, что Великобритания будет применять санкции как в отношении себя лично, так и в отношении любой страны, представляющей стратегический интерес для России", — добавил он. Напомним, ранее состоялся визит Бориса Джонсона в Украину, в ходе которого он пригрозил России жесткими санкциями, если та решится на вторжение.