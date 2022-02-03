Британия второй день поднимала свои истребители Typhnoon. Причина – сопровождение российских самолетов, приближающихся к зоне интересов Британии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Самолеты подняли с шотландской авиабазы Лосимут при поддержке заправочного танкера Voyager, который расположен в Оксфордшире. "Мы подняли истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager в связи с приближающимися к зоне интересов Британии самолетами. Мы не предоставим никакой дополнительной информации относительно этой операции, пока она не будет завершена", — сказал представитель ВВС. Sky News, вчера воздушные силы Великобритании заметили два российских Ту-95 и два Ту-142. В воздушных силах добавили, что они регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, "проходящие транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Британии". Напомним, РБК-Украина писала о том, что после визита британского премьера в Украину Британия перехватила 4 самолета РФ.