В Украине возвращают дистанционное получение электронных больничных. Следовательно, их можно будет получить без обращения к врачу сроком на 5 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения. Что изменится? "Рост нагрузки на центры первичной медицинской помощи и семейных врачей в связи с обращениями об открытии больничных. Поэтому согласован текст приказа о возобновлении практики дистанционного открытия электронных больничных на пять дней с последующим обращением к врачу", — подчеркнули в комитете. Таким образом, в случае необходимости продления больничного (на более 5 дней), пациенту необходимо обратиться к врачу, чтобы продлить срок, или наоборот закрыть больничный. Напомним, в Украине идет переход от бумажного больничного к электронному. Так, сентябрь 2021 больничные прекратили открывать дистанционно на период карантина. В частности, чтобы сформировать электронный формат документа, гражданину нужно лично прийти к врачу. В настоящее время возвращением выдачи электронных больничных в дистанционной форме хотят уменьшить нагрузку на медиков "первички".