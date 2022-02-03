Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. На следующей неделе он должен участвовать во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП. "Сегодня получил положительный тест. Крайне несвоевременно, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее стать на ноги", — рассказал Ермак на странице Facebook. Новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля, то есть в следующий четверг. Украину на переговорах должен представлять Андрей Ермак. Напомним, ранее Ермак заявлял о реанимации нормандского формата после встречи политических советников в Париже.