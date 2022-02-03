Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи с Польшей и Германией для обсуждения ситуации вокруг Украины. Встреча может состояться в ближайшее время в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Издание отмечает, что возможность подобной встречи обсуждалась в ходе беседы Макрона с президентом Польши Анджеем Дудой. Макрон также заявил, что Дуда предложил ему поддержку деэскалации напряженности в Украине. Напомним, сегодня Макрон проведет телефонные разговоры с президентами РФ и Украиной Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кроме того, 21 января президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры, в ходе которых они обсудили вопросы региональной безопасности. Добавим, во время встречи Дуда заявлял, что Запад должен предотвратить вторжение России в Украину.