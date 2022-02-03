Доллар в Украине «должен» стоить около 12 гривен, национальная валюта недооценена на 58,1%.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга на основе «индекса Биг-Мака» издания The Economist за январь 2022 года.

В рейтинге «Недооцененность национальных валют» Украина заняла шестое место с конца. По данным издания, цена Биг-Мака в Украине – 69 грн, тогда как в Америке – 5,81 долл. Курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар. Ниже украинской гривні котируются валюты России, Индонезии, Малайзии, Турции и Румынии.

Среди переоцененных валют швейцарский франк – на 20,2%, норвежская крона – 10,0%, американский доллар.

Как известно, «Индекс Биг Мака» The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены биг мака в разных странах мира. В основе расчета – цена на бургер в США. Считается, что в национальной валюте любого государства Биг-Мак в пересчете на доллары, должен стоить столько же. Если его цена больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

Курс гривны к доллару продолжает падать. На 26 января Национальный банк установил официальный курс на уровне 28,66 гривен/доллар — это худший показатель за 4 года.

В ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.