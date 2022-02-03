В Кропивницком свернули два центра массовой вакцинации от COVID. Речь идет о центрах в ТЦ "Велмарт" и Донецком медицинском университете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета. Сообщается, что два центра массовой вакцинации в Кропивницком – в торговом центре "Велмарт" и в помещении Донецкого медицинского университета – с 03 февраля прекратили свою работу. Также сообщается, что это связано с факторами: низким количеством желающих вакцинироваться и болезнью медицинских работников. "Напоминаем, что привиться можно в центрах массовой вакцинации в помещении городского совета, в торговом центре "Эпицентр" и в пунктах прививки в поликлиниках города", — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили схему, по которой в систему Helsi вносили фейковые данные о вакцинации. По данным следствия, к ней причастен бывший заместитель министра социальной политики.