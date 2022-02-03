В штаб Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне" вошел бывший защитник сборной Англии Эшли Коул. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Эвертона". Бывший защитник сборной Англии присоединился к штабу Фрэнка Лэмпарда, состоящего из помощников менеджера Джо Эдвардса и Дункана Фергюсона, тренера первой команды Пола Клемента, тренера первой команды и руководителя команды Криса Джонса и тренера вратарей Алана Келли.

Everton может подтвердить решение Ashley Cole как First-Team Coach.#EFC — Everton (@Everton) 3 марта 2022 "Я рад приобщить Эшли к своей команде. Все знают о его замечательной игровой карьере и том, чего он достиг в игре. Сейчас он уважаемый тренер, который заслужил признание своей работой из сборной Англии U-21. Он принесет большой энтузиазм , игровой опыт и Эшли очень хороший молодой тренер", – сказал Лэмпард. "Я был в восторге, когда Фрэнк попросил меня присоединиться к нему в "Эвертоне". Это отличная возможность поработать в фантастическом клубе. Он отличный менеджер и руководитель", — заявил Коул. Следующий свой матч "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, проведет 5 февраля в Кубке Англии против "Брентфорда". Кто такой Эшли Коул 41-летний английский тренер, выступавший на позиции левого защитника, равно как и Виталий Миколенко. За время игровой карьеры Коул играл за такие клубы: "Арсенал", "Кристалл Пелес", "Челси", "Рома", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Дерби Каунти". Выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и трижды чемпионат Англии. За сборную Англии провел 107 матчей. После окончания карьеры работал тренером в академии "Челси" и в сборной Англии U-21. Напомним, что 31 января "Эвертон" назначил легендарного полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером команды.