На трассе Киев-Ковель маршрутка врезалась в припаркованный грузовик. В результате ДТП есть пострадавшие, возможные проблемы с движением в сторону Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции в Киевской области. Сообщается, что около 14:00 произошло ДТП с участием маршрутки "Рута" и грузовика Volvo. "Предварительно: водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным транспортным средством Volvo. Есть потерпевшие. Следователи устанавливают все происшествия. Возможно усложнение движения в направлении города Киев", — говорится в сообщении.

Фото: ДТП под Киевом (t.me/kyivregionpatrolpolice) Полиция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута. Напомним, ранее во Львовской области в ДТП с маршруткой погиб один человек, еще шестеро были госпитализированы. Ночью в Ровенской области пассажирский поезд протаранил тягач на переезде.