На Волыни по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году продолжится восстановление автодороги Т-03-02 "Пеща — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин". Дорога имеет протяженность почти 180 км и является самой длинной из других автодорог государственного значения области. Трасса охватывает шесть районов Волыни и еще более 29 км проходит по Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Волынской области. Просто сейчас ремонтные работы ведутся на пролегающем между населенными пунктами Положево и Любомль отрезке. Ремонт этого участка был начат в августе 2021 года. Меньше, чем за пол года было проведено шлифование старого дорожного покрытия, усилено основание щебеночно-песчаной смесью, добавлен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, заключен верхний слой дорожного покрытия, нанесена дорожная разметка. Большая часть работ осталась позади, а ныне продолжается еще один трудоемкий этап – обустройство обочин. Сначала их досыпают грунтом, а затем укрепляют щебеночной смесью. Специалисты подчеркивают, что реконструкция подобного масштаба на Волыни проходит впервые за последние 50 лет. При этом в прошлом году ремонтом успели охватить более 57 км автодороги Т-03-02. За это время обновительные работы успели провести на разных участках трассы, в том числе на участке "Пеща — Любомль", ведущем к знаменитым Шацким озерам — там было восстановлено 45,5 км дороги. Планы на этот год включают восстановление в том числе отрезка, ведущего в направлении Берестечка. Как отмечает координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, согласно соцопросам, украинцы относят "Большое строительство" к топ-3 основным достижениям 2021-го года. В стране уже обновлено 14 тысяч км дорог, а в планах к 2024 году – обновить 24 тыс. км.