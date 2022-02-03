Сотрудники «Укрзализныци», несмотря на снежную погоду, вышли с газонокосилками к железнодорожным путям на Закарпатье.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Глазами украинца».

На кадрах видно, как несколько железнодорожников с газонокосилками весело машут и улыбаются на камеру водителей автомобиля.

«На Закарпатье железнодорожники вышли косить траву в снежную погоду. Мужчины стоят по колено в снегу возле ж/д путей и радостно машут проезжающим людям. Ты не ты, когда нужно выполнить план», – говорится в подписи к видео.

