Пассажир самолета Одесса – Стамбул, возможно, предотвратил катастрофу — обнаружил, что у борта перед вылетом не закрыта крышка заправочной горловины топливных баков.

Об этом сообщает пресс-служба одесского аэропорта.

«1 февраля во время буксировки ПС рейса PC441 была обнаружена незакрытая крышка заправочной горловины топливных баков. Были немедленно приняты все необходимые корректирующие действия.

В настоящее время проходит служебное расследование. Вся информация будет передана в компетентные органы в Государственную авиационную службу Украины», — говорится в сообщении.

«Думская» пишет, что все произошло во время вылета рейса по маршруту Одесса – Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен). Командир воздушного судна турецкой авикомпании Pegasus Airlines выразил благодарность одесситу.

По рассказу пассажира, после рассадки всех в салоне, самолет отбуксировали на одну из стоянок перрона для запуска двигателей. Там он заметил под консолью крыла висящую небольшую деталь, скорее всего, крышку люка. Путешественник поставил в известность экипаж, который тут же вызвал аэродромных специалистов, сумевших за несколько минут разобраться в ситуации.

