В селе Высшая Дубечня, которое находится в Вышгородском районе Киевской области, на продажу выставлен шикарный трехэтажный особняк на 8 комнат. На его территории в 21 га есть возможность построить теннисный корт и вертолетную площадку. Объявление о продаже элитной недвижимости размещено на сайте агентства "Благовест".

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua) Стоимость дома составляет 48,2 миллиона гривен или 1,7 миллиона долларов. Его общая площадь составляет 1150 квадратных метров. В доме подключены все нужные коммуникации.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua) Элитная резиденция находится рядом с рекой Десной. Ремонт сделан в классическом стиле. В доме установлена эксклюзивная мебель. Также есть сауна, бассейн, спортивный зал, домашний кинотеатр, зимний сад и кабинет.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua) Также есть просторная кухня-столовая, площадь которой составляет 180 квадратных метров. Есть беседка, летний домик с выходом на открытый бассейн.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua) Кроме того, на территории участка расположен гостевой дом на 250 квадратных метров.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua) Напомним, известная украинская певица Алина Гросу показала роскошный особняк в Черновцах, где прошло ее детство. Мы также писали о том, как выглядит квартира за 28 миллионов гривен в центре Киева, где есть собственный лифт.