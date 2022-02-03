Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает народного депутата Сергея Кузьминых для вручения подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили нардепа на взятке в более чем полмиллиона гривен.

Народны депутат должен прибыть в НАБУ 7 февраля — «для участия во вручении письменного уведомления о подозрении и допроса в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве».

Напомним, по данным следствия, нардеп требовал и получил откат в размере 30% от тендерной цены на поставку медицинского оборудования. В НАБУ заявили, что Кузьминых планировал применять такую схему в отношении других договоров, в том числе на поставку МРТ (30% от 37,499 млн гривен — 11,25 млн гривен) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн гривен — 398,33 тысячи гривен).

Накануне Кузьминых попросил временно исключить его из фракции «Слуга народа».

3 февраля Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ».

Правоохранители напомнили, что с 31 января он приобрел статус подозреваемого, а значит, обязан немедленно прибывать по требованию следователя, прокурора или суда. Несмотря на это, Кузьминых проигнорировал повестки о вызове детективов НАБУ.