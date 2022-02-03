Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream as договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Словакии на 15 млн. куб. м в сутки на точке "Дом". Таким образом, общий объем гарантированных мощностей с 4 февраля по 31 марта 2022 года составит 42 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ. "Таким образом, вдобавок к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", — сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон. Как отметили в пресс-службе, новые гарантированные мощности будут распределяться через аукционы на платформе: на февраль через суточные аукционы, а на март – через суточные и месячные. Бронирование новых мощностей будет производиться по действующим тарифам. В 2014 году доступ к 27 млн. куб. м в точке "Будинце" (Словакия) стали первыми гарантированными мощностями, о которых договорилась Украина. А с 1 марта 2020 года операторы запустили виртуальный реверс из-за точки "Вельке Капушаны" — "Ужгород". Суммарная доступная мощность (гарантированная и прерывистая) для импорта газа из Словакии составляет 197 млн куб. м в сутки. Напомним, с 1 февраля 2021 впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения транзита "Газпромом".