В Чернобыльском заповеднике увидели редкую для этих территорий птицу. Это гоголь, занесенный в Красную книгу Украины. Его снимки были опубликованы на странице заповедника в Facebook.

Гоголь (Bucephala clangula) – немногочисленная птица заповедника. Он занесен в Красную книгу Украины.

К середине XX века он гнездился в долине Припять, но постепенно его численность уменьшилась. В конце концов, птицы исчезли на гнездовании.

Возможно, редкие самки иногда выводят птенцов, но в последнее время такие случаи – неизвестны.

Обычно в выводках до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев.

Вероятно, уничтожение таких деревьев привело к потере этого вида региона. Гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях Припять.

Эти птички обычно питаются рыбой и моллюсками.

В Чернобыле показали гоголя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018) Как мы раньше писали, в Чернобыле в фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка.