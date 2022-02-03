В Черновицкой области приняли решение продолжить дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов. Школьники продолжат обучаться дистанционно до 11 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) Черновицкой области. "Ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер. Поэтому предлагается продолжить дистанционное обучение для всех образовательных учреждений независимо от того, 1-4 это классы или 5-11 до 11 февраля 2022 года", — сказал в ходе заседания региональной ТЭБ и ЧС первый заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Богдан Ковалюк. Областная комиссия ТЭБ и ЧС поддержала предложение оставить школы на дистанционном обучении до 11 февраля. Кроме того, решено перевести на дистанционное учреждение профессионально-технического и внешкольного образования. Напомним, в конце января Министерство здравоохранения Украины рекомендовало перевести школы на дистанционную форму обучения. При этом в ведомстве отметили, что это связано не только с коронавирусом.