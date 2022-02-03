В работе видеохостинга Youtube произошел масштабный сбой. Проблемы с работой платформы наблюдались на территории Европы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetevtor. Сбой произошел около 15:30 по киевскому времени.

Жалобы поступали с территории России, Украины, Австрии, Германии, Великобритании, Польши и Финляндии.

Фото: в европейском Youtube произошел масштабный сбой (Downdeteсtor)

Согласно данным сервиса, пользователи жаловались на: 50% – на работу видеопотока; 32% – на работу вебсайта; 18% – на работу мобильного приложения.

Фото: в европейском Youtube произошел масштабный сбой (Downdeteсtor)

В то же время, проблемы наблюдались и среди пользователей Google. Большинство сообщало о сбое в работе вебсайта и поисковой системе. Еще 10% – не смогли авторизироваться на сайте. Напомним, РБК-Украина писала об обновлении от Youtube. Платформа сменила работу плееров в мобильных приложениях для iOS и Android.