Министерство экономики представило новый проект, нацеленный на то, чтобы изменить порядок гарантийного ремонта бытовых товаров и техники. Интересно, что правила ремонта не изменялись в стране уже 20 лет. Данный проект опубликован на сайте Минэкономики. Новые правила ремонта Производители обязаны производить бесплатно гарантийный ремонт товара, если есть договор о его гарантийном обслуживании. Если при монтаже продавец заметил проблемы, которые невозможно устранить на месте, покупатель имеет право требовать следующее: заменить товар на такой же или аналогичный, который есть в продаже у продавца; отправить товар на ремонт; вернуть деньги за товар. Если после диагностики выяснилось, что неисправности товара нет или она по вине продавца, то покупателю должны выдать соответствующий документ, который может быть в письменной или электронной форме. В случае если покупатель не согласен с таким решением, то он может потребовать провести экспертизу товара. Любая диагностика товара, гарантийный ремонт и замена покупателя будет бесплатной. Гарантийный срок и ремонт Гарантийный срок на товар начинает действовать со дня передачи покупателю. Срок выполнения гарантийного ремонта составляет 14 дней с даты покупки или по договоренности сторон в другой срок. Если будет доказано, что покупатель виновен в поломке товара, продавец имеет право отказать ему в бесплатном ремонте. Компенсация Если гарантийный ремонт будет задерживаться, покупатель должен получать компенсацию, которая составляет 1% от стоимости товара за каждый день задержки. Напомним, в Госпродслужбе рассказали, что в Украине покупатели могут требовать деньги за некачественный товар даже по истечении гарантийного срока. Мы также писали о том, что раскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкой.