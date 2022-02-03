В Украину прибыл уже седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США.

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

«Седьмая «птичка» приземлилась в Борисполе. На этот раз — 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное — это не конец! Дальше будет», — написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые сообщил о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Польша готова передать Украине военную помощь. В частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК «Гром» и дронах разного типа.

В случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе около миллиона украинских беженцев. В настоящее время в стране идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет в случае последующей военной эскалации со стороны РФ.

Шведский министр Анн Линде заявила, что ее государство не намерено поставлять вооружение в Украину. По ее словам, у них очень строгие правила экспорта.

Литва на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной передаст нашей армии американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.