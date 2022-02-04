Алла Мазур рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием и что помогло ей не падать духом и не впадать в депрессию после страшного диагноза, но заняться лечением и успешно пройти все медицинские процедуры, химиотерапию. Об этом ведущая "ТСН.Неделя" на канале "1+1" написала в своем Facebook. О прошедшем периоде лечения знаменитость рассказала 4 февраля – во Всемирный день борьбы с раком, поделившись своей историей снова, чтобы поддержать каждого, кто лично сталкивается с этим недугом – кто борется и кто им помогает в этой борьбе. Когда биопсия показала присутствие онкоклеток и телеведущая узнала свое заболевание, то поделилась известием с близкой подругой и кумой, на что та отметила: "Не бойся! Этот случай наиболее изучен — и дает самый высокий процент выздоровления! И я — рядом. "И с этим лозунгом – не бойся! – я живу. Возможно, помогло то, что ничего не болело: были только аккуратные горошинки в груди. Возможно – то, что я ребенок медиков и всевозможных медицинских манипуляций не боюсь: в крайнем случае есть анестезия "Может — спасла отложенная реакция и философское отношение к жизни… Но когда впервые прочла диагноз — паники не было", — рассказывает Мазур. Сразу же она стала искать информацию о лечении, а когда врачи назначили курс – не медлила с процедурами. Важными факторами, которые поддерживали Мазур в психологическом плане и придавали моральные силы, стала забота семьи и родных, а также решение не делать перерывы в работе, поддержка коллег, а еще – зрителей. "Мы договорились: остаюсь работать в эфире, пока смогу. И вот то, что рабочий мой график существенно не изменился, наши летучки, съемки-дозъемки, подготовка выпусков — было едва ли не лучшей психотерапией. Потому — отвлекало. И давало ощущение: я в строю", — пишет ведущая. "Врачи в свое время мне сказали: для них было очень важно, как настроена я сама. А я настроена распрощаться с этой опасностью навсегда", — отметила Мазур. Также она дала полезную ссылку для тех, кому нужно больше информации для помощи, на онлайн-встречу с экспертами и известными людьми, поборовшими рак, на платформе социального проекта "Быть рядом" https://butyporuch.com.ua/ Рассказывая, чему ее научила болезнь и время лечения, телезвезда назвала: Быть внимательнее, прежде всего, к себе и своим нуждам. Искать положительные эмоции. Не лететь на пятой скорости, а находить время для отдыха. Иногда останавливаться: чтобы насладиться небом и солнцем, подумать о чем-нибудь хорошем, вспомнить что-нибудь смешное. Больше бывать с теми, кто вас любит. И немедленно купить себе то, что давно хочется… "А еще — не бояться просить о помощи — и принимать ее. Лечение от рака длительное, во время химиотерапии — сил у нас мало. Но — есть друзья, есть родные, есть коллеги. Они поймут и помогут в борьбе. Так было у меня .И такой поддержки желаю каждому", — делится Мазур. Ранее мы писали, что Алла Мазур, поборовшая рак, тронула украинцев поступком. Также сообщалось, что недавно Алла Мазур рассказала, что в аэропорту "Борисполь" на паспортном контроле после прилета творится настоящий ад, и людей "маринуют" в очередях.