YouTube заблокировал аккаунты представительств незаконных образований «ДНР» и «ЛНР».

Заблокированы YouTube-каналы «министерства информации ДНР», «народной милиции ДНР», пресс-службы «народной милиции ЛНР», «Государственной телерадиокомпании ЛНР» и «Луганского информационного центра».

При попытке зайти на эти каналы появляется сообщение о том, что они заблокированы из-за «нарушения правил сообщества».

Родион Мирошник, который называет себя «представителем ЛНР» в политической рабочей группе на минских переговорах (ОБСЕ допустило их в качестве общественных советников), уже заявил, что YouTube «ведет зачистку информационного поля».

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал трансляцию каналов UkrLive и «Перший Незалежний», которые с конца 2021 года находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, санкции СНБО введены в декабре 2021 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Под их действие попали компании «Тайм Медиа», «Телепростір» и «Медиахолдинг Новости». В ООО «Тайм Медиа» входит телеканал «Перший Незалежний», созданный журналистами трех каналов народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, которые ранее уже были заблокированы (112, NewsOne, ZIK). ООО «Телепростір» – это телекомпания UKRLIVE, принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Министерство финансов США внесло в санкционный список четырех граждан Украины.