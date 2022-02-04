Сегодня, 4 февраля 2022 года, цена нефти североморской марки Brent превысила 93 доллара за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE. В частности, по состоянию на 14.05 по Киеву стоимость фьючерса на Brent с поставкой в апреле достигала 93,05 доллара за баррель. Это максимальный уровень с октября 2014 года. На данный момент рост замедлился и Brent торгуется около 92,9 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась сегодня до 92,2 доллара за баррель. Отметим, что росту цен способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В результате этого с начала года фьючерсы на Brent и WTI выросли примерно на 18% и 21%. Напомнив, цены на нефть растут шестую неделю подряд. Новости о том, что страны ОПЕК+ решили продолжить наращивать ежемесячное производство нефти, пока никак не отразились на динамике роста. В марте 2022 года суточная добыча будет увеличена на 400 тысяч баррелей.