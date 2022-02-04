Межведомственная делегация США с 7 по 11 февраля посетит Брюссель, Бухарест и Софию для обсуждения противодействия российской агрессии против Украины. Ее возглавит советник Госдепартамента Дерек Шолле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента. "Поездка советника Шолле является продолжением большой дипломатической работы с нашими европейскими союзниками и партнерами в поддержку единого подхода к неспровоцированному наращиванию военной мощи России вдоль границ Украины и нашим совместным усилиям, направленным на то, чтобы побудить Россию сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации", говорится в сообщении. Визит в Европу американской делегации начнется в Болгарии. Здесь Шолле намерен встретиться с членами нового правительства страны. На переговорах предполагается обсудить вопросы безопасности, энергетику и верховенство права. В Румынии Шолле подтвердит важность стратегического американо-румынского партнерства для противодействия общим угрозам. Особое место на переговорах займет развертывание американских войск для защиты европейских союзников на фоне наращивания войск России на границах Украины. Затем американская делегация отправится в Брюссель. Здесь пройдут встречи с официальными лицами НАТО и Евросоюза. Планируется обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины, включая готовность союзников и партнеров ввести против Москвы серьезные экономические санкции. Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден одобрил развертывание в Восточной Европе дополнительных войск США. Отметим, 3 февраля США начали опрокидывание дополнительных военных в Польшу и Германию.