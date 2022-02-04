Процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" будет возобновлен. Однако это произойдет при условии, что немецкий регулятор получит все необходимые документы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистам представителя Министерства экономики и защиты климата Германии Беат Барон на брифинге. "Процедура приостановлена Федеральным сетевым агентством. Оно ее возобновит, как только у него будет полный набор документов", — сказала она. Отметим, что недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, от чего зависит запуск "Северного потока-2". Напомним, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения. После чего глава германского Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн заявил, что решения о сертификации "Северного потока-2" в первой половине 2022 года ждать не стоит. Вместе с тем США пригрозили заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.