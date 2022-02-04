В Украине зафиксировано 43 778 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 4 381 ребенок и 873 медработника.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 4328 человек, умерли — 174.

С начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое. В настоящее время в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с коронавирусом или подозрение на него.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.

Кабинет министров инициировал расширение программы «єПідтримка«. Кроме пенсионеров покупать лекарства за «ковидную тысячу» смогут лица с инвалидностью I и II группы.