Кабинет министров инициировал расширение программы «єПідтримка«. Кроме пенсионеров покупать лекарства за «ковидную тысячу» смогут лица с инвалидностью I и II группы.

Об этом сообщает пресс-служба Минисоцполитики.

Министерства экономики, социальной политики и цифровой трансформации должны подготовить соответствующие документы. Планируется предоставить возможность лицам с инвалидностью I и II группы использовать деньги, которые выделяются из госбюджета в рамках программы, на приобретение лекарственных средств.

Напомним, с 24 января «тысячу за вакцинацию» разрешили тратить на лекарства украинцам от 60 лет. Приобрести можно как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

2 февраля 2022 года правительство приняло изменения в постановление о программе «єПідтримка» — с 7 февраля деньги за вакцинацию смогут получить подростки от 14 лет. Также расширился и список бизнесов, подпадающих под проект. Деньги можно будет потратить на образовательные курсы для себя или своего ребенка, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.