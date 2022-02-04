Нардеп Сергей Кузьминых, которого накануне объявили в розыск по делу о получении взятки, находится в больнице.

Об этом в Facebook сообщила адвокат депутата Лариса Криворучко.

Она пояснила, что Кузьминых не прибыл на вызов детективов НАБУ 31 января, потому что находился в больнице:

«Народный депутат Украины Кузьминых С. В. был вызван детективом НАБУ на 31.01.2022 в качестве — свидетеля — в уголовном производстве. Однако, в связи с пребыванием его на лечении в учреждении здравоохранения при условии невозможности временно оставить это заведение на вызов не прибыл, о чем был письменно проинформирован орган НАБУ через канцелярию и по телефону детектива НАБУ Глудзура А. М. Он совершил все действия, которые на него возложены законом», – написала Криворучко.

Юрист уточнила, ориентировочный срок его лечения 10 дней.

Сам Кузьминых в Facebook заявил, что не скрывается от следствия:

«В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде», – ответил нардеп.

Напомним, по данным следствия, нардеп требовал и получил откат в размере 30% от тендерной цены на поставку медицинского оборудования. В НАБУ заявили, что Кузьминых планировал применять такую схему в отношении других договоров, в том числе на поставку МРТ (30% от 37,499 млн гривен — 11,25 млн гривен) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн гривен — 398,33 тысячи гривен).

Накануне Кузьминых попросил временно исключить его из фракции «Слуга народа».

3 февраля Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

Правоохранители напомнили, что с 31 января он приобрел статус подозреваемого, а значит, обязан немедленно прибывать по требованию следователя, прокурора или суда. Несмотря на это, Кузьминых проигнорировал повестки о вызове детективов НАБУ.

23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, в которой находился Александр Трухин, не придерживалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. Телесные повреждения получили 6 человек.

Нагрудная камера патрульного зафиксировала, как нардеп Трухин предлагает правоохранителю «отгрузить» 150 тысяч в качестве бонуса, но он должен отпустить его в лес, чтобы он покинул место ДТП.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина, который летом устроил ДТП на Бориспольской трассе. Одновременно с этим он исключен из партии «Слуга народа».