Патриотическую и последовательную позицию занимает Юлия Тимошенко и ее команда, которые изначально предлагали использовать для восстановления мира гарантии Будапештского меморандума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook политического эксперта Дмитрия Корнийчука. Он признает, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была права еще в 2014 году, когда четко заявляла, что Минские соглашения — это "ловушка", а переговоры с международными партнерами и Кремлем должны проходить в рамках Будапештского меморандума. Это очень важный момент, добавляет он, ведь "ловушка" Минских соглашений как раз кроется в предоставлении особого статуса, что позволяет создать на Донбассе "государство в государстве" со своей армией. Поэтому, по убеждению Корнийчука, пора прекратить списывать просчеты на войну и реально начать действенные переговоры на международном уровне и укреплять экономику Украины, что подчеркивает Юлия Тимошенко, которая совместно с командой уже разработала план преодоления кризиса. "Совершенно правильная позиция Тимошенко: Украина должна усилить свою экономическую и оборонную безопасность, создав Правительство национального единства, и начать использовать другие международные форматы для возвращения Донбасса и Крыма", — заключает Корнийчук. Напомним, Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте призвала власти выйти из ловушки Минских договоренностей и использовать Будапештский меморандум для организации действенных переговоров.