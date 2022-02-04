Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС в настоящее время сталкивается с серьезной напряженностью на своих восточных границах. По его словам, это всерьез противоречит интересам национальной безопасности Венгрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Origo. "Правительство заинтересовано в смягчении конфликтов и диалоге между Востоком и Западом, так как хочет избежать возвращения к холодной войне, которая принесла много страданий в Центральной Европе", — заявил Сийярто. По его словам, единственный способ разрядить напряженность-диалог. "Не будет мирного решения путём криков и криков", — заявил министр. При этом он добавил, что Европейский союз может оказаться сильнее только в том случае, если укрепит свои внешние связи. Напомним, западные СМИ сообщили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию США о подготовке фейка России.