Министр внутренних дел Денис Монастырский отрицает, что народный депутат Александр Трухин в августе 2021 года звонил ему после ДТП на Бориспольской трассе во избежание ответственности за пьяное вождение. По его словам, он негативно относится к любым вопросам "решить". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг. "Я считаю, что любое лицо, в том числе и нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все, что сделала. Звонил ли он мне с места происшествия или после? Я могу сказать… Я очень негативно отношусь к любым вопросам "решать", поэтому мне никто по этому вопросу звонить не может. И если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", — заявил Монастырский. Отметим, об аварии с Трухиным стало известно сразу в августе 2021 года, но тогда же правоохранители говорили о том, что видео нет, а власти предлагали ждать результатов расследования. Однако на этой неделе вышло журналистское расследование, в котором показали видео с боди-камеры патрульного, оформлявшего ДТП с Трухиным. Судя по видео, у нардепа были признаки алкогольного опьянения, а сам он пытался покинуть место аварии, несмотря на то, что, по словам свидетелей, именно он был за рулем машины. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, нардеп должен ответить за подобные поступки.