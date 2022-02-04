За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

3 февраля в Украину прибыл уже седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США.

Стало известно, какую военную помощь Украина уже получила от стран-партнеров и что еще доставят.