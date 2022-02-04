Мошенники похитили смартфон украинца и оформили кредиты на общую сумму около 40 тысяч гривен. Сначала мужчина обвинил во всем приложение «Дія», поскольку оно было загружено на телефон и осуществлялись заходы, но в ходе расследования стало известно, что вероятнее всего мошенники действовали по схеме: «Приват24 + сим-карта».

Об этом мужчина написал на собственной странице в Facebook.

По его словам, жертвой преступников стал его тесть, а треть из кредитов взяли в ПриватБанке, поскольку на смартфоне было его мобильное приложение.

«В настоящее время более вероятно, что мошенники действовали через комбинацию «Приват24 + сим-карта», чем через «Дію». В то же время, в период нахождения телефона у мошенников, совершались входы в «Дію», что может говорить о том, что они взломали пароль», – пишет мужчина.

В комментариях мужчине ответили представители одного из микрофинансовых учреждений и отметили, что «Дія» не была никоим образом привлечена к процессам оформления кредита.

Мошенники украли у жительницы Львова цифровую личность и набрали на ее имя много займов. Женщина узнала о кредитах в пару тысяч гривен благодаря уведомлениям в приложении «Дія«.

В Киеве стражи порядка задержали мошенника, который под видом обмена валюты обманул жителей столицы на десятки тысяч долларов.