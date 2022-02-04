На Прикарпатье владелица колыбы "Карпатский Водограй" грубо нахамила и выгнала туристов из Киева из-за простого замечания, что в заказных блюдах они обнаружили волосы. Гости заведения сняли такое общение на видео, и кадры опубликованы на Facebook-странице "Калушский Формат". Автором ролика стала участница 3 сезона реалити-шоу "Эксы" от "Нового канала" Элис Похвалитова.

Туристы на отдыхе в Карпатах (фото: instagram.com/elis_gamp_) Как рассказали туристы, неприятный сюрприз был найден в двух из четырех блюд, которые они заказали на обед. Сообщив об этом владелице колыбы, расположенной в живописном месте у гор в пгт Верховина, реакция последовала весьма бурная.

Скандал в Карпатской колыбе (фото: скриншот с видео) Женщина стала кричать на гостей и заявила, что это не волосы, а п**да. То, что среди туристов был маленький ребенок, не стало аргументом сдерживаться в выражениях. Затем хозяйка "Водограя" просто выгнала русскоязычных туристов словами "уходите отсюда, москали, закрыли двери и пошли в д*пу".

Видео: на Прикарпатье в колыбе туристам подали блюда с волосами, а после замечания – нахамили и выгнали Как указывается в описании самой колыбы "Карпатский Водограй" в Instagram-профиле, в заведении предлагают гостям вкусно подкрепиться, отпраздновать дни рождения и провести корпоративы, есть номера для отдыха на 17 человек, беседки, мангал, танцевальный зал, также возможны экскурсии по горам. .

Колыба "Карпатский Водограй" (фото: instagram.com/karpatskiivodohraii) Ранее сообщалось, что во Львове клуб попал в громкий скандал после того, как охрана заведения выгнала посетителя за его проукраинскую позицию. Также мы писали, что в Буковеле неадекваты устроили стрельбу возле гостиницы и угрожали туристам.