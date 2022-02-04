У правоохранительных и налоговых органов нет правовых оснований, чтобы проводить обыски на предприятиях группы "Метинвест". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-генерального прокурора Святослава Пискуна. По его словам, документы, на основании которых предприятия обвиняются в неуплате налогов, подготовлены с многочисленными нарушениями. В частности, у них не указана даже сумма долга. "В документах написано: "По решению суда Печерского района…" А кто расследует дело? Нет информации. Сказано, что это какие-то объединенные дела, хотя такого понятия в юриспруденции нет. В самом решении суда нет суммы налоговой задолженности! Зато есть прокурор, причем не один, а сразу десять!- удивляется экс-генпрокурор. Он отметил также тот факт, что к обыскам на предприятиях привлекли даже "Альфу", притом что оснований для этих обысков нет, и это подтвердила сама налоговая. "Есть заявление налоговой службы, в котором сказано, что у "Метинвеста" нет задолженности перед государством Украины по налогам. Более того, "Метинвест" заплатил в этом году 58,5 млрд налогов. Это 2,5 млрд долларов, половина того, что мы от МВФ получаем", — подчеркнул экс-генпрокурор. Он объясняет: учитывая обстоятельства действия власти неправомерны. "Если нет задолженности, нет акта с суммой, значит, судью привлекли к незаконной деятельности, не знаю чем. А также привлекли ДБР и прокуратуру. Потому что когда судья выносит решение в пользу того, чего нет — это называется "злоупотребление властью". А если проходят следственные действия на основании того, чего нет – это преступление, которое называется "превышение полномочий", – резюмировал Пискун. Как сообщалось, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес-группы со стороны силовых структур. Позже экономист Борис Кушнирук, комментируя обыски на ГОКе компании "Метинвест", заявил, что давление на бизнес и обыски, организованные правоохранителями и СБУ – это злоупотребление полномочиями, за которое они должны понести уголовную ответственность.