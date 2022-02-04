На Олимпийских играх-2022 был установлен мировой рекорд в командном турнире по фигурному катанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Спорт. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун в соревнованиях спортивных пар установили новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе. Китайцы набрали 82,83 балла, что превзошло предыдущий рекорд в 82,36 балла, принадлежавший россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Что интересно, россияне в своем выступлении на Олимпиаде также превзошли свой рекорд, набрав 82,64 балла. Китайские фигуристы могут стать авторами нового мирового рекорда по сумме баллов в короткой и произвольной программе. Он также принадлежит представителям команды ОКС Мишиной и Галлямову и составляет 239,82 балла. Соревнования среди спортивных пар продлятся 7 февраля в 3:15. Напомним, что украинские фигуристы приступили к соревнованию на зимней Олимпиаде.