В Киеве ситуация с коронавирусом среди детей ухудшается. Родителей призывают оставлять детей дома, если есть симптомы простуды. Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу госадминистрации. По ее словам, в городе больше недели наблюдают более 300 случаев детской заболеваемости COVID-19. "Поэтому призываем родителей быть осмотрительными и при первых симптомах простуды у ребенка — оставлять его дома, чтобы предотвратить распространение болезни", — заявила она. Старостенко отметила, что в столице продолжает расти количество новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация контролируется. Так, по состоянию на сегодняшний день занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, составляет 26%. По словам Анны Старостенко, это связано, прежде всего, с высоким уровнем вакцинации против COVID-19 в столице, благодаря чему заболевания в большинстве случаев протекают в легкой и средней форме. Посуточная статистика распространения COVID в Киеве За минувшие сутки заразились коронавирусом в столице 2869 человек, выздоровели – 961, умерли – 18. Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина Киев, по показателям карты эпидситуации в стране, оказался в "оранжевой" зоне карантина при самых высоких показателях вакцинации. Причиной тому превышение допустимой нормы динамики госпитализаций COVID-больных, сообщили в Киевской школе экономики. Напомним, Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина.