Десять человек пострадали в результате аварии, которая произошла в районе села Вишневое в Полтавской области. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус «Киев-Ромны».

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Удар был такой силы, что автобус перевернулся на бок. Пострадали 10 человек. Их в разном состоянии доставили в больницу.

19 января утром в Одессе произошло смертельное ДТП с рейсовым пассажирским автобусом марки MAN. Водитель потерял сознание за рулем, потерял управления, машина протаранила несколько автомобилей, снесла дерево и врезалась в здание автосалона.

Одиннадцать человек, в том числе один ребенок пострадали в результате аварии, которая произошла в районе села Городище (Черниговская область) на 113 км автодороги «Копти-Глухов-Бачевск». Там столкнулись автомобиль «Toyota RAV4» и микроавтобус «Renault Master».

7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Погибли 13 человек, выжить удалось семерым.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.