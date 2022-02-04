Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле военнослужащих Национальной гвардии на заводе «Южмаш» в Днепре, отказался от всех своих показаний.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований сообщили РБК-Украина и LIGA.net.

«Действительно, есть соответствующее заявление», – заявили в ГБР.

В Бюро подчеркнули, что заявление Рябчука никак не влияет на тот массив собранной доказательной базы, которым владеет следствие.

«Поэтому досудебное расследование продолжается, будем ждать результатов», — отметили в ведомстве.

«Что касается какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ГБР.

Напомним, 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую». Погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

После этого Артем Рябчук связался с правоохранителями и сдался.

В сети появилось видео, как Рябчук расстреливал людей.

Также сообщалось, что Рябчук имел проблемы в коллективе. И начались они после того, как парень предупредил драку между солдатами. Вместо того, чтобы принять меры, руководство признало его «стукачом», начались издевательства над ним. При этом односельчане Артема говорят, парень был с обостренным чувством справедливости, более того, верующим.

Игорь Степанов – адвокат Артема Рябчука, расстрелявший военнослужащих Национальной гвардии в Днепре, заявил, что в отношении его подзащитного были нарушены права во время прохождения службы в части 3021 Национальной гвардии Украины.