Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России еще более жесткими санкциями в случае вторжения в Украину. По ее словам, ЕС заморозит российские капиталы и введет технологическое эмбарго, если РФ продолжит агрессию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Les Echos. "Мы подготовили надежный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций. Он включает ограничение доступа к иностранному капиталу и экспортный контроль, особенно в отношении технических товаров. Наша цель — сделать российскую экономику еще более хрупкой", — заявила фон дер Ляйен. При этом она добавила, что также санкционный пакет входит в газопровод "Северный поток-2". "Европа не может убрать "Северный поток-2" из повестки дня в связи с санкциями, это совершенно ясно", — заявила глава Еврокомиссии. Фон дер Ляйен не исключила введения экономических санкций против российского президента Владимира Путина. "Люди, близкие к Путину, и олигархи, конечно, могут серьезно пострадать", – подчеркнула она. ЕС также готовит технологическое эмбарго. "Речь идет о высокотехнологичных компонентах, которые Россия не может просто заменить, например, в области искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических путешествий", – пояснил фон дер Ляйен. Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля заявлял, что новые санкции против России – лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.