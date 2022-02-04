В сети популярен ролик, на котором боец Вооруженных сил Украины зажигательно танцует под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.

Видео опубликовали в Twitter.

На кадрах украинский боец с оружием в руках танцует на заснеженном поле под трек знаменитой американской певицы.

На одном из украинских полигонов идет тестирование новой спецтехники на шасси Tatra, входящей в состав первого серийного дивизиона мобильного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, халатность которого привела к гибели троих военнослужащих ВСУ.