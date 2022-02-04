В сети популярен ролик, на котором боец Вооруженных сил Украины зажигательно танцует под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.
Видео опубликовали в Twitter.
На кадрах украинский боец с оружием в руках танцует на заснеженном поле под трек знаменитой американской певицы.
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— Збройні Сили України ?? (@ArmedForcesUkr) February 2, 2022
На одном из украинских полигонов идет тестирование новой спецтехники на шасси Tatra, входящей в состав первого серийного дивизиона мобильного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун».
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, халатность которого привела к гибели троих военнослужащих ВСУ.