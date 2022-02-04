Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 4 февраля — ожидаются морозы и местами дожди.

По словам синоптика, в пятницу снег прогнозируется на западе Украины, а на юге Крыма — небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Днем 4 февраля на севере и в центре -2-7 градусов, в южной части, на востоке и западе около нуля.

В Киеве сегодня ожидается морозная погода, днем до -3 градусов. Без осадков.

В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют дожди со снегом на западе и в Крыму, кратковременный снег в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Днем от 2 мороза до 2 тепла.

4 февраля на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.