В Кремле назвали абсурдом информацию разведки США о подготовке Россией видео, которое могли использовать для нападения на Украину.

«Ну, я не знаю. Эта абсурдность, по-моему, такого рода выдумок – а их с каждым днем ​​становится все больше – очевидна», — цитирует «Интерфакс» министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Что об этом известно?

Американские СМИ сообщили, что в планах России может быть распространение фейкового видео нападения украинских войск, которое в Кремле в дальнейшем могли использовать как повод для вторжения в Украину. В администрации президента США уточняли, что точно не знают, собиралась ли Россия действовать именно так.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые сообщил о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Польша готова передать Украине военную помощь. В частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК «Гром» и дронах разного типа.

В случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе около миллиона украинских беженцев. В настоящее время в стране идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет в случае последующей военной эскалации со стороны РФ.

Шведский министр Анн Линде заявила, что ее государство не намерено поставлять вооружение в Украину. По ее словам, у них очень строгие правила экспорта.

Литва на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной передаст нашей армии американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.