С мая 2021 года в Украине действуют более жесткие нормы субсидий. Выплаты лишаются в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики). По данным пресс-службы, субсидия не назначается, если: 1) общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир, 230 кв. метров для индивидуальных домов. 2) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, а именно: — покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья); — взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации; — благотворительную деятельность (исключительно посредством уплаты средств); — предоставление финансовой помощи, ссуды; – покупку иностранной валюты, а также банковских металлов; 3) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более 1 жилого помещения (квартира, дом), кроме жилья, расположенного в сельской местности, на временно оккупированной территории, на линии столкновения, или жилья, не пригодного для проживания, и жилья, принадлежащего ему на правах общей совместной или долевой собственности, а также жилья, полученного ребенком-сиротой, жилых помещений в общежитиях. 4) на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия на депозитном банковском счете (счетах) имеющиеся средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн; 5) в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет или более 1 транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет. 6) в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых отсутствуют доходы. В то же время жилищные субсидии в таких случаях назначаются, если лица, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, в течение такого периода не менее месяца: — учились по дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как безработные; — получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, пособие лицам с инвалидностью, пособие по частичной безработице и другое. — оказывали социальные услуги, находились в местах лишения или ограничения свободы и т.д., — уплатили (за них уплачено) единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не менее минимальном, в течение квартала. 7) гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения; 8) в случае получения от предприятий — поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает двадцать тысяч рублей. 9) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев. Напомним, согласно закону о государственном бюджете расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планировалось потратить в 2021 году (около 47,2 млрд. гривен). В то же время, в Меморандуме с МВФ украинские власти обязуются увеличить расходы на жилищные субсидии для граждан весной 2022 года. В этот период ожидается рост тарифов на ЖКУ.