Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Карпатах 5 и 6 февраля. В горах возможно схождение лавин. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра. Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при небольших нагрузках и о сходе отдельных естественных средних и больших лавин. Большую опасность снежных лавин (3 уровень) прогнозируют 4-6 и 6-7 февраля в Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей соответственно. Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра настоятельно советует воздержаться от походов в горы в это время. Напомним, РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине сегодня. Также Укргидрометцентр сообщил о резком похолодании.